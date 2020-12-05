Умер последний чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

Спустя четыре года после победы на первенстве Европы форвард почти повторил успех и вместе со сборной СССР взял серебро, всухую разгромив сборную Дании (3:0), но уступив в финале испанцам (1:2). Всего за национальную команду он провёл 29 матчей и забил 20 голов. В клубной карьере за его плечами 217 матчей и 86 голов. В 2009 году он стал кавалером рубинового ордена УЕФА "За заслуги", а в 2013-м был удостоен ордена "За заслуги перед Ростовской областью".