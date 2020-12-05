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Опубликовано 5 декабря 2020, 20:58

Умер последний чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

Фото © Валерий Матыцин / ТАСС

Фото © Валерий Матыцин / ТАСС

Ему было 83 года.

Советский футболист, заслуженный мастер спорта и автор "золотого гола" советской сборной в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия.

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Папочка, покойся с миром,написала она в "Фейсбуке".

Спустя четыре года после победы на первенстве Европы форвард почти повторил успех и вместе со сборной СССР взял серебро, всухую разгромив сборную Дании (3:0), но уступив в финале испанцам (1:2). Всего за национальную команду он провёл 29 матчей и забил 20 голов. В клубной карьере за его плечами 217 матчей и 86 голов. В 2009 году он стал кавалером рубинового ордена УЕФА "За заслуги", а в 2013-м был удостоен ордена "За заслуги перед Ростовской областью".

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