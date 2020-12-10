"Этот жлобятник надо закрывать на титановые двери". Фадеев призвал разобраться с "Домом-2" и назвал стримеров животными
По его мнению, этих "мутантов" нужно "надолго сажать".
Фото © Instagram / fadeevmaxim
Продюсер Максим Фадеев выступил с резкой критикой стримеров из-за недавней трагедии, произошедшей с Валентиной Григорьевой, скончавшейся во время прямого эфира Стаса Решетняка (Reeflay).
Фадеев возмутился бездействием молодого человека, продолжившего вести трансляцию в момент, когда девушка умерла, и его подписчиков, которые также не отреагировали должным образом. Продюсер считает, что это уже не люди, а животные. Самого стримера Reeflay Фадеев назвал мутантом.
"У нас нет таких финансов". Сёстры погибшей в прямом эфире стримера Reeflay не могут её похоронитьСоболезнования семье принесла мать видеоблогера.
— Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во всём этом, — сказал продюсер в "Инстаграме", отметив, что таких людей, как Решетняк, нужно "сажать, и надолго сажать".
В комментариях пользователи согласились с его мнением, добавив, что подобные проблемы нужно решать на государственном уровне и закрывать проекты, провоцирующие негативное поведение. Среди таких они назвали "Дом-2".
"Дом-2" — днище. Самбурская назвала Бузову ничтожеством и назначила ей стрелкуПевица не осталась в долгу.
Фадеев поддержал эту позицию, назвав проект "жлобятником", который нужно "закрывать на титановые двери".
Ранее продюсер назвал животным стримера Mellstroy, который во время трансляции избил модель Алёну Ефремову.
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