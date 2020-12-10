Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Этот жлобятник надо закрывать на титановые двери". Фадеев призвал разобраться с "Домом-2" и назвал стримеров животными

По его мнению, этих "мутантов" нужно "надолго сажать".

10 декабря 2020, 02:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CH0g9_tFNpN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fadeevmaxim</a></p>

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев выступил с резкой критикой стримеров из-за недавней трагедии, произошедшей с Валентиной Григорьевой, скончавшейся во время прямого эфира Стаса Решетняка (Reeflay).

Фадеев возмутился бездействием молодого человека, продолжившего вести трансляцию в момент, когда девушка умерла, и его подписчиков, которые также не отреагировали должным образом. Продюсер считает, что это уже не люди, а животные. Самого стримера Reeflay Фадеев назвал мутантом.

"У нас нет таких финансов". Сёстры погибшей в прямом эфире стримера Reeflay не могут её похоронить

"У нас нет таких финансов". Сёстры погибшей в прямом эфире стримера Reeflay не могут её похоронить

Соболезнования семье принесла мать видеоблогера.

Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во всём этом, — сказал продюсер в "Инстаграме", отметив, что таких людей, как Решетняк, нужно "сажать, и надолго сажать".

В комментариях пользователи согласились с его мнением, добавив, что подобные проблемы нужно решать на государственном уровне и закрывать проекты, провоцирующие негативное поведение. Среди таких они назвали "Дом-2".

"Дом-2" — днище. Самбурская назвала Бузову ничтожеством и назначила ей стрелку

"Дом-2" — днище. Самбурская назвала Бузову ничтожеством и назначила ей стрелку

Певица не осталась в долгу.

Фадеев поддержал эту позицию, назвав проект "жлобятником", который нужно "закрывать на титановые двери".

Ранее продюсер назвал животным стримера Mellstroy, который во время трансляции избил модель Алёну Ефремову.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1