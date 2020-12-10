"Американские горки отдыхают". Иркутяне рассказали, как пережили землетрясение
Некоторые впечатлительные люди ещё не отошли от последствий прошлого толчка, который произошёл в сентябре.
Видео © Соцсети
Жители Иркутска поделились в соцсетях впечатлениями от пережитого землетрясения. Реакция оказалась разной — от шутливых комментариев, что стихия не дала проспать на работу, до откровенного страха и паники.
Пользователи даже создали шуточные коллажи и поинтересовались, что же ещё готовит уходящий 2020 год. Они показали видео из домов и офисов, где шаталась мебель и раскачивались люстры.
Иркутянка Елена поделилась в "Инстаграме" историей о том, что ночью её не покидало чувство тревоги. Она вспомнила прошлое землетрясение, которое произошло всего три месяца назад, и в этот раз земля снова будто гудела. Наконец ей удалось заснуть, и во сне она ощущала тряску.
— С одной стороны, стало страшно, а с другой, наоборот, подумала, ну слава богу, значит, это не меня во сне трясло, а правда землетрясение, — пошутила женщина.
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Многие жители города признаются, что в этот раз было даже страшнее, чем в сентябре, трясло "будто со злостью". Особо впечатлительные ещё не отошли от прошлого раза, некоторые вспоминают, что с сентября мучились кошмарами и только немного успокоились, как вдруг опять разбушевалась подземная стихия.
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Тем временем портал IrkutskMedia со ссылкой на источник сообщает, что в результате землетрясения в трёх городских школах появились трещины. Сейчас помещения осматривают специалисты управления капитального строительства.
Напомним, этой ночью в Приангарье и Бурятии произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,5. Управляющие компании начали обследование жилого фонда.
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