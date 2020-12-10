"Американские горки отдыхают". Иркутяне рассказали, как пережили землетрясение

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Жители Иркутска поделились в соцсетях впечатлениями от пережитого землетрясения. Реакция оказалась разной — от шутливых комментариев, что стихия не дала проспать на работу, до откровенного страха и паники.

Пользователи даже создали шуточные коллажи и поинтересовались, что же ещё готовит уходящий 2020 год. Они показали видео из домов и офисов, где шаталась мебель и раскачивались люстры.

Иркутянка Елена поделилась в "Инстаграме" историей о том, что ночью её не покидало чувство тревоги. Она вспомнила прошлое землетрясение, которое произошло всего три месяца назад, и в этот раз земля снова будто гудела. Наконец ей удалось заснуть, и во сне она ощущала тряску.

— С одной стороны, стало страшно, а с другой, наоборот, подумала, ну слава богу, значит, это не меня во сне трясло, а правда землетрясение, — пошутила женщина.

Многие жители города признаются, что в этот раз было даже страшнее, чем в сентябре, трясло "будто со злостью". Особо впечатлительные ещё не отошли от прошлого раза, некоторые вспоминают, что с сентября мучились кошмарами и только немного успокоились, как вдруг опять разбушевалась подземная стихия.





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Рассветы у нас тоже прекрасные. Ещё бы в промежутке между красивыми закатами и не менее прекрасными рассветами желательно не просыпаться в 05:40 утра от пятибалльного землетрясения central_park38

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Капец страшно, ребята! porozov972019

Тем временем портал IrkutskMedia со ссылкой на источник сообщает, что в результате землетрясения в трёх городских школах появились трещины. Сейчас помещения осматривают специалисты управления капитального строительства.

Напомним, этой ночью в Приангарье и Бурятии произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,5. Управляющие компании начали обследование жилого фонда.