Инфекционист оценила риск повторного заражения коронавирусом
По словам доктора, при повторном заболевании инфекция переносится легче, так как организм уже знаком с ней.
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Большая часть так называемых повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией на самом деле ими не являются, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врач-инфекционист Галина Гольцман.
— На самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный, — приводит её слова РИА "Новости".
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России случаев повторного заражения ковидомИми занимается специально созданная рабочая группа, в том числе учёные.
Так происходит, потому что вирус может оставаться в носоглотке до месяца, уточнила Гольцман.
Медик отметила, что сейчас в мире есть несколько десятков случаев повторного инфицирования, однако по отношению к миллионам заражений в целом это ничтожный процент. Кроме того, при повторном заболевании инфекция протекает легче, так как иммунная система уже знакома с ней и начинает активно вырабатывать антитела, пояснила врач.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как распознать повторное заражение коронавирусом.
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