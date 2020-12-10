Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Инфекционист оценила риск повторного заражения коронавирусом

По словам доктора, при повторном заболевании инфекция переносится легче, так как организм уже знаком с ней.

10 декабря 2020, 04:02

Фото © Pixabay

Большая часть так называемых повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией на самом деле ими не являются, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врач-инфекционист Галина Гольцман.

На самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный, — приводит её слова РИА "Новости".

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России случаев повторного заражения ковидом

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России случаев повторного заражения ковидом

Ими занимается специально созданная рабочая группа, в том числе учёные.

Так происходит, потому что вирус может оставаться в носоглотке до месяца, уточнила Гольцман.

Медик отметила, что сейчас в мире есть несколько десятков случаев повторного инфицирования, однако по отношению к миллионам заражений в целом это ничтожный процент. Кроме того, при повторном заболевании инфекция протекает легче, так как иммунная система уже знакома с ней и начинает активно вырабатывать антитела, пояснила врач.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как распознать повторное заражение коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1