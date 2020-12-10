Инфекционист оценила риск повторного заражения коронавирусом

Большая часть так называемых повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией на самом деле ими не являются, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врач-инфекционист Галина Гольцман.

— На самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный, — приводит её слова РИА "Новости".

Так происходит, потому что вирус может оставаться в носоглотке до месяца, уточнила Гольцман.

Медик отметила, что сейчас в мире есть несколько десятков случаев повторного инфицирования, однако по отношению к миллионам заражений в целом это ничтожный процент. Кроме того, при повторном заболевании инфекция протекает легче, так как иммунная система уже знакома с ней и начинает активно вырабатывать антитела, пояснила врач.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как распознать повторное заражение коронавирусом.