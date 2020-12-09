В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России случаев повторного заражения ковидом
Ими занимается специально созданная рабочая группа, в том числе учёные.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Повторное заражение коронавирусом возможно, и такие прецеденты уже есть на территории страны, однако их единицы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Люди повторно, как правило, не болеют, это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает, — считает глава ведомства.
Попова добавила, что для рассмотрения случаев повторного заражения коронавирусом создана специальная рабочая группа, в том числе из учёных. Она подчеркнула, что речь идёт не о массовом явлении, а об "уникальных случаях, их единицы".
Количество излечившихся от ковида россиян превысило два миллиона человекЗа сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как распознать повторное заражение коронавирусом.
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