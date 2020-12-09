В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России случаев повторного заражения ковидом

Повторное заражение коронавирусом возможно, и такие прецеденты уже есть на территории страны, однако их единицы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Люди повторно, как правило, не болеют, это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает, — считает глава ведомства.

Попова добавила, что для рассмотрения случаев повторного заражения коронавирусом создана специальная рабочая группа, в том числе из учёных. Она подчеркнула, что речь идёт не о массовом явлении, а об "уникальных случаях, их единицы".

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как распознать повторное заражение коронавирусом.