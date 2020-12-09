"Спрос превысил предложение". Россияне в пандемию стали активно скупать оружие
Бум продаж связан с тревогой граждан по поводу будущего.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
После начала пандемии коронавируса продажи гражданского оружия в России значительно выросли. Как сообщил гендиректор предприятия — производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новосёлов, это наблюдается по всем моделям.
— Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идёт об абсолютно всех моделях: карабинах, охотничьих ружьях, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре .366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение, — заявил Новосёлов в интервью РИА "Новости".
Как уточнил глава оружейного предприятия, спрос на гражданскую продукцию винтовок ORSIS в текущем году превысил 1000 единиц оружия.
В России могут изменить возрастной порог для приобретения некоторого оружияПричиной стал недавний расстрел 18-летним парнем нескольких человек.
Как сообщал Лайф, ранее в России предложили пожизненно запретить продавать оружие участникам незаконных митингов и акций.
Выбор редакции
Иммунолог раскрыл, как перенести коронавирус в лёгкой форме
В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0