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"Спрос превысил предложение". Россияне в пандемию стали активно скупать оружие

Бум продаж связан с тревогой граждан по поводу будущего.

9 декабря 2020, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

После начала пандемии коронавируса продажи гражданского оружия в России значительно выросли. Как сообщил гендиректор предприятия — производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новосёлов, это наблюдается по всем моделям.

Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идёт об абсолютно всех моделях: карабинах, охотничьих ружьях, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре .366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win. Можно сказать, что спрос превысил возможное предложение, — заявил Новосёлов в интервью РИА "Новости".

Как уточнил глава оружейного предприятия, спрос на гражданскую продукцию винтовок ORSIS в текущем году превысил 1000 единиц оружия.

В России могут изменить возрастной порог для приобретения некоторого оружия

В России могут изменить возрастной порог для приобретения некоторого оружия

Причиной стал недавний расстрел 18-летним парнем нескольких человек.

Как сообщал Лайф, ранее в России предложили пожизненно запретить продавать оружие участникам незаконных митингов и акций.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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