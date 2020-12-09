Попова — о ситуации с коронавирусом в Петербурге: Заболеваемость не растёт, но и не падает

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге как напряжённую, поскольку уровень заболеваемости в последние дни не падает.

— В Санкт-Петербурге сегодня ситуация напряжённая, но я хочу обратить внимание, что в течение последних 10 дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне, она не растёт, но, к сожалению, пока и не падает, — отметила главный санитарный врач страны.

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Петербурга ввели новые, более жёсткие ограничения на новогодние каникулы. Так, с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. Исключение сделают только для доставки и работы навынос. Против таких мер выступили рестораторы: около 80 кафе и баров даже составили "карту сопротивления" — заведений, которые продолжат работать, несмотря на запрет властей.