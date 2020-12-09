Ширвиндта выписывают после лечения от коронавируса
Народный артист РСФСР вместе с супругой попали в больницу 25 ноября.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Директор Московского театра сатиры Мамед Агаев рассказал Лайфу о выписке Александра Ширвиндта с супругой из больницы. Ранее их госпитализировали из-за коронавируса.
— После 12 часов всё будет ясно. Они ещё в больнице, но через час, наверное, отпустят. Чувствует он себя очень хорошо, поэтому его и выписывают, — отметил Агаев.
Заразившийся коронавирусом Ширвиндт тремя словами описал своё самочувствиеТочную дату своей выписки актёр пока не знает.
Напомним, худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 25 ноября. По словам Мамеда Агаева, болезнь у обоих протекает в лёгкой форме, с которой обычно лечатся дома, но в случае с народным артистом и его женой было решено подстраховаться, учитывая их возраст.
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