Ширвиндта выписывают после лечения от коронавируса

Директор Московского театра сатиры Мамед Агаев рассказал Лайфу о выписке Александра Ширвиндта с супругой из больницы. Ранее их госпитализировали из-за коронавируса.

— После 12 часов всё будет ясно. Они ещё в больнице, но через час, наверное, отпустят. Чувствует он себя очень хорошо, поэтому его и выписывают, — отметил Агаев.

Напомним, худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 25 ноября. По словам Мамеда Агаева, болезнь у обоих протекает в лёгкой форме, с которой обычно лечатся дома, но в случае с народным артистом и его женой было решено подстраховаться, учитывая их возраст.

