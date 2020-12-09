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Ширвиндта выписывают после лечения от коронавируса

Народный артист РСФСР вместе с супругой попали в больницу 25 ноября.

9 декабря 2020, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Директор Московского театра сатиры Мамед Агаев рассказал Лайфу о выписке Александра Ширвиндта с супругой из больницы. Ранее их госпитализировали из-за коронавируса.

После 12 часов всё будет ясно. Они ещё в больнице, но через час, наверное, отпустят. Чувствует он себя очень хорошо, поэтому его и выписывают, — отметил Агаев.

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Точную дату своей выписки актёр пока не знает.

Напомним, худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга Наталья Белоусова были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 25 ноября. По словам Мамеда Агаева, болезнь у обоих протекает в лёгкой форме, с которой обычно лечатся дома, но в случае с народным артистом и его женой было решено подстраховаться, учитывая их возраст.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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