МВД возбудило дело о краже оборудования из "самолёта судного дня"

"Самолёт Судного дня". Каким будет крылатое возмездие? В следующем году в России начнётся разработка нового воздушного командного штаба, на базе самолёта Ил-96-400. Новый самолет, должен будет заменить существующие сейчас Ил-80. Он сможет находиться в воздухе без посадки до 3-х суток, и управлять ядерной триадой страны практически из любой точки планеты. Лайф разбирается с тем, что представляет из себя "Самолёт Судного дня" — именно так называют воздушные командные пункты управления войсками.