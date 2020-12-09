МВД возбудило дело о краже оборудования из "самолёта судного дня"
Ущерб оценивается в миллион рублей.
Фото © Минобороны РФ
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из грузового люка Ил-80, также известного как "самолёт судного дня". Об этом сообщили в среду в региональном управлении МВД РФ.
В полицию обратилось руководство одного из заводов в Таганроге, сообщив, что из находящегося на аэродроме самолёта было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей.
В Таганроге украли оборудование с "самолёта Судного дня". Пропажу заметил начальник охраныЗлоумышленники оставили следы. Теперь их поисками занимается полиция.
— На основании собранных материалов Следственное управление таганрогского управления МВД России возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража", — проинформировали в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находится на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны. По данным СМИ, добычей злоумышленников стало 39 радиостанций.
"Самолёт Судного дня". Каким будет крылатое возмездие?В следующем году в России начнётся разработка нового воздушного командного штаба, на базе самолёта Ил-96-400. Новый самолет, должен будет заменить существующие сейчас Ил-80. Он сможет находиться в воздухе без посадки до 3-х суток, и управлять ядерной триадой страны практически из любой точки планеты. Лайф разбирается с тем, что представляет из себя "Самолёт Судного дня" — именно так называют воздушные командные пункты управления войсками.
Ил-80ВКП был разработан в середине 1980-х на базе советского широкофюзеляжного самолёта Ил-86. Лайнер предназначен для перевозки высшего военного руководства страны и имеет на борту всё необходимое для управления Вооружёнными силами. Сейчас "самолёт Судного дня" находится в эксплуатации ВКС России.
Напомним, что в Краснодаре грабители в ковидной защите на днях обнесли ломбард под гимн России.
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