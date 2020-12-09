Скандал в суде. За решёткой переругались обвиняемые в убийстве россиянки из-за Audi

В Екатеринбурге произошёл скандал в зале суда. Там сегодня рассматривали дело об убийстве молодой матери Ксении Каторгиной ради похищения её автомобиля Audi. Однако ещё перед началом процесса подсудимые устроили шоу, переругавшись со своими адвокатами, а затем и друг с другом.

Наиболее активным в полемике на повышенных тонах был Михаил Федорович. Он утверждает, что "и пальцем не трогал Каторгину", а убивал её якобы исключительно его подельник Марат Ахметвалиев. Федорович заявил прессе, что его судят бездоказательно.

Обвиняемая Екатерина Меньшикова, являющаяся сожительницей Федоровича, устроила истерику из-за того, что так и не ознакомилась с четырьмя томами уголовного дела. Однако её гнев был больше направлен на адвоката. Вскоре и Федорович стал высказывать претензии своему защитнику. По его словам, он уже должен адвокату 180 тысяч, но никакой помощи от него так и не получил.

Федорович и Меньшикова заявили отводы своим защитникам. Но судья, рассмотрев ходатайства обвиняемых, отказал им. Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.