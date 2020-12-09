Скандал в суде. За решёткой переругались обвиняемые в убийстве россиянки из-за Audi
Один из фигурантов дела всю вину в расправе над 27-летней девушкой возложил на подельника.
В Екатеринбурге произошёл скандал в зале суда. Там сегодня рассматривали дело об убийстве молодой матери Ксении Каторгиной ради похищения её автомобиля Audi. Однако ещё перед началом процесса подсудимые устроили шоу, переругавшись со своими адвокатами, а затем и друг с другом.
Наиболее активным в полемике на повышенных тонах был Михаил Федорович. Он утверждает, что "и пальцем не трогал Каторгину", а убивал её якобы исключительно его подельник Марат Ахметвалиев. Федорович заявил прессе, что его судят бездоказательно.
Обвиняемая Екатерина Меньшикова, являющаяся сожительницей Федоровича, устроила истерику из-за того, что так и не ознакомилась с четырьмя томами уголовного дела. Однако её гнев был больше направлен на адвоката. Вскоре и Федорович стал высказывать претензии своему защитнику. По его словам, он уже должен адвокату 180 тысяч, но никакой помощи от него так и не получил.
Федорович и Меньшикова заявили отводы своим защитникам. Но судья, рассмотрев ходатайства обвиняемых, отказал им. Рассмотрение дела продолжается.
За месяц до тех событий. Хозяйка Audi Q5 на Урале осталась бы жива, если бы силовики раскрыли другое вымогательствоПочти год в Екатеринбурге длится процесс по резонансному делу убийства молодой женщины Ксении Каторгиной. По версии следствия, её убили из-за машины. Лайф выяснил, что за месяц до убийства подозреваемые ещё и похитили двух человек с целью вымогательства.
Напомним, Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы.
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