В Сургуте "хирург от Бога" вымогал взятки за операции без очереди. Пенсионерам делал скидки
Подозреваемого взяли с поличным при получении 140 тысяч рублей. А на его банковских счетах следователи обнаружили ещё 17 миллионов.
Фото © Пресс-служба СУ СКР по ХМАО
Заведующий ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы задержан за получение взятки в 140 тысяч рублей от пациента, которому обещал сделать операцию вне очереди. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по ХМАО. Врач был пойман с поличным при получении денег у себя на рабочем месте. Издание Znak.com предполагает, что речь идёт об Анатолии Вешнякове, которого в многочисленных отзывах в Интернете именуют "хирургом от Бога".
Фото © Пресс-служба СУ СКР по ХМАО
Следствием уже установлено, что при аналогичных обстоятельствах подозреваемый получил незаконное вознаграждение ещё от двоих жителей Сургутского и Нижневартовского районов. Правда, одному из них он потом вернул часть суммы в качестве "скидки" за преклонный возраст пациента.
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— Из-за получения взяток и внеочередного проведения протезирования стоящие длительное время в очереди другие люди не смогли получить своевременно медицинскую помощь, — отмечает пресс-служба ведомства.
Фото © Пресс-служба СУ СКР по ХМАО
Между тем у следствия есть основания полагать, что это были не единственные противоправные эпизоды у "хирурга от Бога". На его банковских счетах было обнаружено 17 млн рублей. Кроме того, совместно с женой он владеет шестью квартирами в Сургуте, Тюменской области и Санкт-Петербурге, двумя земельными участками и дачным коттеджем.
— С учётом того что стоимость обнаруженного имущества и количество денежных средств явно не соответствуют уровню доходов обвиняемого и его супруги, у нас есть все основания полагать, что имели место и другие факты получения взяток, — сообщили в СК.
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