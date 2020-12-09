В Сургуте "хирург от Бога" вымогал взятки за операции без очереди. Пенсионерам делал скидки

Дефицит скорых, полные больницы, бедные врачи. Губернатор Владимирской области лечился в Москве, а как быть местным? Глава Владимирской области Владимир Сипягин не просто так лечился от CoViD-19 в дорогой частной московской клинике. В своём регионе болеть опасно: здравоохранение давно в разрухе. Скорых не хватает, и они приезжают к пациентам через день-два. В городских клиниках нет места для больных ковидом, а те, кому "повезло", могут не дождаться врачей. Медики не держатся за места из-за сокращения зарплат и большой нагрузки. Что происходит с медициной во Владимирской области — разбирался Лайф.