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Россиянка украла коврик, но забыла про камеры. Соцсети наказали жёстче, чем полиция

Явиться с повинной крымчанка не решилась и отправила сына.

9 декабря 2020, 09:35
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Видео © Соцсети

Жители города Красноперекопска с замиранием сердца несколько дней следили за судьбой резинового коврика, который похитила местная жительница у дверей магазина. В полицию владельцы торговой точки обращаться не стали. Решили действовать иными способами — через соцсети.

Момент кражи попал в объектив камеры наблюдения, его опубликовали в Сети. На кадрах видно, как женщина вначале отталкивает резиновый коврик ногой, потом заходит в аптеку. На выходе она снова пинает его в сторонку, а потом скручивает и уходит. Местные жители вежливо попросили воровку вернуть всё на место и пригрозили полицией.

В Омске воры-сладкоежки украли 26 ящиков мороженого, но оно растаяло

В Омске воры-сладкоежки украли 26 ящиков мороженого, но оно растаяло

Их добычей стал также ноутбук и 700 рублей из кассы.

Горожане узнали в воровке продавщицу с рынка неподалёку. Мнения горожан разделились: одни говорили, что теперь без смеха мимо неё ходить не смогут, другие отметили, что это позорный поступок, но нашлись и те, кто предложил купить ей такой же коврик, ведь цена ему рублей сто пятьдесят. В итоге женщине стало стыдно и ночью она вернула украденное. Но перед аптекой не извинилась, за неё это сделал её сын.

Так общественное порицание стало, пожалуй, даже более эффективным, чем обращение в полицию.

Ранее в Москве охранник магазина с разбега ударил по лицу покупателя. Молодой человек зашёл в парфюмерный магазин и взял с полки тестер, однако охраннику, вероятно, показалось, что тот пытается украсть продукцию. Недолго думая, он разбежался и ударил "вора". Удар был такой силы, что парень не удержался на ногах и упал на пол.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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