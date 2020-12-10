Названы самые кровопролитные войны в истории человечества, кроме двух мировых

Две мировые войны стали самыми кровопролитными конфликтами в истории человечества, но есть и другие, которые пропорционально были столь же смертоносны. О них рассказал журналист Петер Сучиу в журнале National Interest.

Обозреватель отметил, что число человеческих жертв неуклонно росло в последние столетия в основном из-за возросшей летальности оружия. Тем не менее античные и средневековые войны были не менее разрушительными.

Автор статьи отмечает, что во время 50-летних греко-персидских войн V века до нашей эры погибло меньше 80 000 человек. Для сравнения, столетние Пунические войны между Римской республикой и Карфагенской империей унесли уже около 1,8 миллиона жизней. При этом, по оценкам журналиста, во время Войны трёх королевств в Китае на рубеже II–III веков нашей эры во время боевых действий от голода и болезней умерло уже 40 миллионов.

В Средневековье, по словам Сучиу, также происходили кровавые конфликты. Жертвами Мавританских войн пали пять миллионов человек, а Реконкисты — восемь. При этом знаменитая Война Алой и Белой розы в Британии погубила "всего" 50 тысяч. Однако среди погибших было немало дворян и короли Генрих VI и Ричард III.

Автор добавил, что в Крестовых походах (1095–1291), известных своей жестокостью, погибло около трёх миллионов человек. Эта цифра меркнет по сравнению с монгольскими завоеваниями (1206–1368), жертвами которых стали 40 миллионов.

В Новое время Тридцатилетняя война между католиками и протестантами унесла жизни 11 миллионов и тогда считалась такой же разрушительной для Германии, как мировые войны XX века. Спустя два столетия Европу опустошили Наполеоновские войны, погибло 7,5 миллиона, подчеркнул журналист.

Сучиу напомнил, что кровавые конфликты происходили не только на Европейском континенте. Испанская колонизация Нового Света залила кровью земли современной Латинской Америки. Около 24,3 миллиона человек были убиты во время завоевания ацтеков, 1,5 миллиона — в государствах майя и более 8 миллионов — во время завоевания империи инков.

В Китае во время Тайпинского восстания (1850–1864) погибло от 20 до 30 миллионов человек. В результате Дунганского восстания (1862–1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937–1945) — около 20 миллионов. Гражданская война в Конго (1998–2003) заслужила звание самой смертоносной в современной истории Африки. Погибло около 5,4 миллиона человек — большое количество жертв было вызвано геноцидом, также сыграли свою роль болезни и голод.

И, наконец, Первая мировая война унесла жизни 40 миллионов человек, а Вторая мировая стала беспрецедентным конфликтом в истории. Сучиу напомнил, что в общей сложности с 1939 по 1945 год было убито от 60 до 80 миллионов жителей Земли, и лишь около четверти из них — военные.

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