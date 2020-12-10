В Албании протестующие из-за убитого нарушителя карантина сожгли главную ёлку страны — видео

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В Албании начались массовые акции протеста из-за убийства полицейскими нарушителя карантина, которое произошло утром 8 декабря, сообщает портал Albanian Daily News.

Инцидент случился в столичном районе Лапрака. Полицейский застрелил 25-летнего Клодиана Раша после того, как молодой человек отказался подчиниться приказу остановиться. Сначала в правоохранительных органах заявили, что парень был вооружён, однако потом опровергли это.

В столице страны Тиране демонстранты сожгли и опрокинули рождественскую ёлку на центральной площади Скандербега. Митингующие потребовали отставки министра внутренних дел Сандера Льешая. Также толпа забросала здание МВД камнями. В результате столкновений пострадало девять полицейских. Для разгона протестующих они применили слезоточивый газ.

Согласно действующим ограничениям, в Албании запрещено собираться группами больше десяти человек, обязательно ношение масок, также действует комендантский час.

Ранее Лайф сообщал, что в Париже вспыхнули протесты против принятия законопроекта "О глобальной безопасности". Было задержано более 60 человек.