Россияне увеличили траты на здоровье. Деньги уходят на лекарства и анализы

Россияне в 2020 году стали больше денег тратить на поддержание своего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого СК "Росгосстрах жизнь" совместно с медицинской компанией "Инвитро".

Согласно итогам исследования, с которыми ознакомился Лайф, больше половины респондентов (51%) назвали себя относительно здоровыми, хотя треть заявила о наличии хронического заболевания, а каждый седьмой жаловался на периодическое недомогание. При этом каждый третий опрошенный заявил, что незначительно увеличил траты на поддержание здоровья, а каждый пятый рассказал, что теперь на эти нужды уходит значительно больше денег.

Основными статьями расходов респонденты назвали покупку лекарств и оплату медицинских осмотров, диагностики и анализов — на эти цели 44% опрошенных тратились регулярно, но немного. И лишь 17,4% респондентов ответили, что у них регулярно уходили крупные суммы.

Всего в опросе приняли участие 1019 респондентов из всех федеральных округов. Из них 40% мужчин и 60% женщин.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут нужны до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью медикаментов.