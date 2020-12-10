Двухлетний мальчик играл зажигалкой и случайно сжёг себя

В городе Жидачове во Львовской области Украины двухлетний мальчик играл зажигалкой и случайной поджёг себя. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что у матери-одиночки Надежды трое малолетних детей. В день трагедии она ушла на работу в пять утра, когда ребята ещё спали, а уже в восемь часов к ним должна была прийти тётя. Однако мальчик проснулся раньше и стал играть с лежавшей в доме зажигалкой. Во время забавы огонь перекинулся на его одежду.

Спасти его пытались пятилетний брат и пришедшая к детям тётя, однако ребёнок погиб от полученных ожогов и ядовитого дыма. Других детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребёнком. Мальчик был похоронен 9 декабря.

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