Двухлетний мальчик играл зажигалкой и случайно сжёг себя
Спасти ребёнка не удалось, полиция возбудила уголовное дело.
Фото © Pixabay
В городе Жидачове во Львовской области Украины двухлетний мальчик играл зажигалкой и случайной поджёг себя. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Отмечается, что у матери-одиночки Надежды трое малолетних детей. В день трагедии она ушла на работу в пять утра, когда ребята ещё спали, а уже в восемь часов к ним должна была прийти тётя. Однако мальчик проснулся раньше и стал играть с лежавшей в доме зажигалкой. Во время забавы огонь перекинулся на его одежду.
Россиянин "поддал жару" в мангал, но поджёг бассейн и себя — видеоПо предварительным данным, мужчина получил множественные ожоги.
Спасти его пытались пятилетний брат и пришедшая к детям тётя, однако ребёнок погиб от полученных ожогов и ядовитого дыма. Других детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о невыполнении обязанностей по уходу за ребёнком. Мальчик был похоронен 9 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что россиянин чуть не умер от швейной иглы, воткнутой в его подушку.
Выбор редакции
"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"
Во Львовской области низко летящий аист спровоцировал страшное ДТП — видео
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Москвич выбросил дочь из окна и покончил c собой. Перед трагедией его жена услышала крик "Не надо!"
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Комментариев: 0