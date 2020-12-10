Опубликовано видео обрушения крана с рабочими в Волгу

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В Сети появилось видео обрушения большого строительного крана в Волгу в Самарской области. Инцидент произошёл ещё 6 декабря, но кадры распространились только сегодня. В ролике видно, как огромная конструкция внезапно заваливается в сторону реки.

Крушение происходит настолько быстро, что не оставляет шанса на спасение рабочим, находившимся на высоте. В результате ЧП два человека погибли, трое получили различные травмы.

Как сообщал Лайф, ранее в сентябре на одной из строек в Тюмени сильный ветер повалил два крана, в результате чего пострадали двое рабочих.