Опубликовано видео обрушения крана с рабочими в Волгу
Как видно на кадрах, многотонная конструкция при падении разрушила часть пирса.
Видео © соцсети
В Сети появилось видео обрушения большого строительного крана в Волгу в Самарской области. Инцидент произошёл ещё 6 декабря, но кадры распространились только сегодня. В ролике видно, как огромная конструкция внезапно заваливается в сторону реки.
Крушение происходит настолько быстро, что не оставляет шанса на спасение рабочим, находившимся на высоте. В результате ЧП два человека погибли, трое получили различные травмы.
В Набережных Челнах мощный шторм снёс строительный кран — видеоО пострадавших информации не поступало.
Как сообщал Лайф, ранее в сентябре на одной из строек в Тюмени сильный ветер повалил два крана, в результате чего пострадали двое рабочих.
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