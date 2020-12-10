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Категорий: 17

Опубликовано видео обрушения крана с рабочими в Волгу

Как видно на кадрах, многотонная конструкция при падении разрушила часть пирса.

10 декабря 2020, 06:50
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Видео © соцсети

В Сети появилось видео обрушения большого строительного крана в Волгу в Самарской области. Инцидент произошёл ещё 6 декабря, но кадры распространились только сегодня. В ролике видно, как огромная конструкция внезапно заваливается в сторону реки.

Крушение происходит настолько быстро, что не оставляет шанса на спасение рабочим, находившимся на высоте. В результате ЧП два человека погибли, трое получили различные травмы.

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О пострадавших информации не поступало.

Как сообщал Лайф, ранее в сентябре на одной из строек в Тюмени сильный ветер повалил два крана, в результате чего пострадали двое рабочих.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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