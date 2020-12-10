Полиция пришла с проверкой в мэрию Красноярска
По предварительной информации, у оперативников возникли вопросы к чиновникам, ответственным за городскую недвижимость.
Фото © ТАСС / AP photo / Alexander Zemlianichenko
Сразу в несколько подразделений администрации Красноярска пришли с проверками сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, обыски идут в Департаменте градостроительства и в Департаменте муниципального имущества и земельных отношений.
В мэрии города не объяснили причину проводимых мероприятий. По данным источника РИА "Новости", на месте работают сотрудники МВД.
Куча денег, иконы и позолота. ФСБ показала видео обыска у экс-мэра ЧелябинскаБывший чиновник получил три года колонии за взятку в 2,5 миллиона.
Напомним, ранее был задержан мэр Томска Иван Кляйн. Лайф публиковал видео задержания чиновника прямо в его рабочем кабинете. По данным следствия, Кляйн превысил полномочия, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является. Уголовное дело было возбуждено и в отношении жены Кляйна, которая оказала сопротивление следователям во время обыска и выбросила из окна офиса подушку, набитую бумагами на несколько миллиардов рублей.
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