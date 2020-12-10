Полиция пришла с проверкой в мэрию Красноярска

Сразу в несколько подразделений администрации Красноярска пришли с проверками сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, обыски идут в Департаменте градостроительства и в Департаменте муниципального имущества и земельных отношений.

Куча денег, иконы и позолота. ФСБ показала видео обыска у экс-мэра Челябинска Бывший чиновник получил три года колонии за взятку в 2,5 миллиона.

Напомним, ранее был задержан мэр Томска Иван Кляйн. Лайф публиковал видео задержания чиновника прямо в его рабочем кабинете. По данным следствия, Кляйн превысил полномочия, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является. Уголовное дело было возбуждено и в отношении жены Кляйна, которая оказала сопротивление следователям во время обыска и выбросила из окна офиса подушку, набитую бумагами на несколько миллиардов рублей.