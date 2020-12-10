ЦБ ограничил операции через Qiwi Bank
Также кредитную организацию оштрафовали на 11 миллионов рублей.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Банк России ввёл ограничения на операции через Qiwi Bank. Такие меры приняты по итогам проверок, в ходе которых выявили нарушения в отчётности и ведении документации.
— ЦБ РФ ввёл определённые ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе начиная с 7 декабря 2020 года приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов, — говорится в материалах финансового регулятора.
Центробанк зафиксировал сокращение числа вкладов россиян в октябреСумма просроченных кредитов выросла на 20 миллиардов рублей.
Кроме того, на кредитную организацию наложен штраф в размере 150 тысяч долларов (порядка 11 миллионов рублей). Наложенные ограничения "обусловлены общими тенденциями к усилению кибербезопасности и трансграничных платежей". Сейчас компания сотрудничает с Центробанком, чтобы устранить все выявленные недостатки и нарушения.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка. Причиной стало то, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В частности, занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также не препятствовала отмыванию преступных денежных средств.
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