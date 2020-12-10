Хакеры похитили данные об американской вакцине от коронавируса
Утечка информации произошла с серверов агентства по лекарственным средствам Евросоюза.
Фото © ТАСС / AP Photo / Olivier Matthys
В результате кибератаки на серверы агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) хакеры получили доступ к части документации по вакцине от коронавируса, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ). Факт взлома подтвердили представители последней.
— Мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA, — сообщается в заявлении.
Всё скуплено. В США оказалась под угрозой массовая вакцинация от коронавирусаБольшие партии препарата от Pfizer уйдут в другие страны.
Ранее Лайф сообщал о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer. Четыре летальных исхода произошли в группе, которой досталась вакцина, два — в группе людей, которым вводили плацебо. Половина из них были старше 55 лет.
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