Хакеры похитили данные об американской вакцине от коронавируса

В результате кибератаки на серверы агентства по лекарственным средствам ЕС (EMA) хакеры получили доступ к части документации по вакцине от коронавируса, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ). Факт взлома подтвердили представители последней.

— Мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA, — сообщается в заявлении.

Ранее Лайф сообщал о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer. Четыре летальных исхода произошли в группе, которой досталась вакцина, два — в группе людей, которым вводили плацебо. Половина из них были старше 55 лет.