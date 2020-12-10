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В России за сутки выявлено почти 28 тысяч человек с коронавирусом

Близким к пиковому значению оказалось и количество новых жертв пандемии.

10 декабря 2020, 08:10
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

За минувшие сутки в России выявлено ещё 27 927 случаев коронавирусной инфекции (2 569 126 в целом за время пандемии). Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Это близко к пиковому показателю, который был зафиксирован несколько дней назад и превышал 29 тысяч новых случаев за сутки. Похожая ситуация и с количеством жертв пандемии. Новые данные — лишь чуть ниже выявленного ранее максимума.

Также за сутки зафиксировано 562 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 45 280 человек, — говорится в сообщении штаба.

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Выздоровело же ещё 25 877 человек. Общее количество излечившихся достигло 2 033 669.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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