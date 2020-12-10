В России за сутки выявлено почти 28 тысяч человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено ещё 27 927 случаев коронавирусной инфекции (2 569 126 в целом за время пандемии). Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Это близко к пиковому показателю, который был зафиксирован несколько дней назад и превышал 29 тысяч новых случаев за сутки. Похожая ситуация и с количеством жертв пандемии. Новые данные — лишь чуть ниже выявленного ранее максимума.