"Расплачиваться не собирается". В Подмосковье злостным неплательщиком оказался отопительный котёл

Отопительный котёл на подмосковной даче жителя столицы отказывается платить банку задолженность, составляющую полмиллиона рублей. Так как устройство оснащено сим-картой, то ему ежедневно поступают СМС от коллекторов с предложением вернуть долг, сообщает канал "360".

Со слов хозяина маргинального котла, он приобрёл его в ноябре 2019 года. Установка оснащена дистанционным блоком управления, и к нему компания-продавец сразу приложила сим-карту "Билайна", которая, видимо, раньше принадлежала другому абоненту. Такой вывод москвич сделал из того, что сразу после её установки котлу стали поступать предложения вернуть деньги, исходящие от коллекторов. Хозяин устройства видит их в специальном приложении.

— К сожалению, нам не удалось выяснить, на что он потратил эти деньги, молчит. Но чувствуем: переживает. Сейчас котёл прячется в углу за кухонным шкафом. И, как мне кажется, расплачиваться по долгам не собирается, — заключил Николай.

Владельцу сим-карты и котла президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рекомендовал обратиться в Федеральную службу судебных приставов и написать на их сайте заявление о нарушениях. А приставы передадут информацию в Центробанк. Обычно регулятор быстро реагирует на такие жалобы.

Ранее коллекторы объяснили, почему, по их мнению, люди отказываются гасить долги по кредитам.