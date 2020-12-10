ВМФ России впервые за 10 лет проведёт учения с НАТО
В последний раз совместные манёвры корабли РФ и Североатлантического альянса проводили в 2011 году у берегов Испании.
Фото © ТАСС / Александр Карпушкин
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Манёвры "АМАН-2021" пройдут в феврале в акватории Карачи. В них примут участие корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.
Украина захотела больше учений НАТО на своей территорииПо мнению главы МИД, это поможет усилить безопасность страны.
Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования.
А накануне в России масштабную тренировку провели стратегические ядерные силы. Задействованы в ней были ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, боевые расчёты космодрома Плесецк и подводный крейсер Северного флота. Минобороны публиковало видео испытаний.
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