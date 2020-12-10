ВМФ России впервые за 10 лет проведёт учения с НАТО

Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Манёвры "АМАН-2021" пройдут в феврале в акватории Карачи. В них примут участие корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования.

А накануне в России масштабную тренировку провели стратегические ядерные силы. Задействованы в ней были ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, боевые расчёты космодрома Плесецк и подводный крейсер Северного флота. Минобороны публиковало видео испытаний.