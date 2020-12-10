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Организатора энергоблокады Крыма приговорили заочно к 19 годам тюрьмы

Ленур Ислямов скрывается от следствия на территории Украины.

10 декабря 2020, 07:57
<p>Ленур Ислямов. Фото © ТАСС / Serg Glovny via ZUMA Wire</p>

Ленур Ислямов. Фото © ТАСС / Serg Glovny via ZUMA Wire

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор бывшему вице-премьеру региона Ленуру Ислямову. Его признали виновным в организации энергетической и торговой блокады полуострова. А ещё в организации незаконного вооружённого формирования, участии в нём и призывах к экстремизму и диверсии.

За совершённые преступления коллегия судей назначила ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, причём в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно. Сам Ислямов скрывается на Украине. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека.

В Крыму призывают ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

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Однако данный вопрос нужно решать с учётом того, что Крым является территорией России.

Напомним, ранее Ленур Ислямов заявлял о планах блокировать работу Крымского моста.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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