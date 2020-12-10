Организатора энергоблокады Крыма приговорили заочно к 19 годам тюрьмы

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор бывшему вице-премьеру региона Ленуру Ислямову. Его признали виновным в организации энергетической и торговой блокады полуострова. А ещё в организации незаконного вооружённого формирования, участии в нём и призывах к экстремизму и диверсии.

За совершённые преступления коллегия судей назначила ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, причём в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно. Сам Ислямов скрывается на Украине. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека.