Организатора энергоблокады Крыма приговорили заочно к 19 годам тюрьмы
Ленур Ислямов скрывается от следствия на территории Украины.
Ленур Ислямов. Фото © ТАСС / Serg Glovny via ZUMA Wire
Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор бывшему вице-премьеру региона Ленуру Ислямову. Его признали виновным в организации энергетической и торговой блокады полуострова. А ещё в организации незаконного вооружённого формирования, участии в нём и призывах к экстремизму и диверсии.
За совершённые преступления коллегия судей назначила ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, причём в колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно. Сам Ислямов скрывается на Украине. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека.
В Крыму призывают ООН обратить внимание на водную блокаду полуостроваОднако данный вопрос нужно решать с учётом того, что Крым является территорией России.
Напомним, ранее Ленур Ислямов заявлял о планах блокировать работу Крымского моста.
Выбор редакции
"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"
"Сродни бреду сумасшедшего". В Крыму ответили на планы блокировать полуостров
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0