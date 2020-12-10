"Небо мной руководит". Россиянин топором разбил стёкла 12 машин — видео

В подмосковном Щёлкове полицейские задержали мужчину, который топором разбил стёкла 15 машин на парковке. Злодеяния выходца из Пензенской области попали в объектив камеры наблюдения.

Как видно на кадрах, многотонная конструкция при падении разрушила часть пирса.

Опубликовано видео обрушения крана с рабочими в Волгу Как видно на кадрах, многотонная конструкция при падении разрушила часть пирса.

Явной цели у крушителя не было. Он заявил, что "небо им руководит". Заведено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемого заключили под стражу. Идёт следствие.