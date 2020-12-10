"Небо мной руководит". Россиянин топором разбил стёкла 12 машин — видео
Мужчина при этом заявил, что он культурный человек.
В подмосковном Щёлкове полицейские задержали мужчину, который топором разбил стёкла 15 машин на парковке. Злодеяния выходца из Пензенской области попали в объектив камеры наблюдения.
— Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Щёлковское" задержан ранее неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Опубликовано видео обрушения крана с рабочими в ВолгуКак видно на кадрах, многотонная конструкция при падении разрушила часть пирса.
Явной цели у крушителя не было. Он заявил, что "небо им руководит". Заведено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемого заключили под стражу. Идёт следствие.
А другой россиянин ранее уничтожил свой собственный автомобиль, причём очень недешёвый.
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