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"Небо мной руководит". Россиянин топором разбил стёкла 12 машин — видео

Мужчина при этом заявил, что он культурный человек.

10 декабря 2020, 08:59
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В подмосковном Щёлкове полицейские задержали мужчину, который топором разбил стёкла 15 машин на парковке. Злодеяния выходца из Пензенской области попали в объектив камеры наблюдения.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Щёлковское" задержан ранее неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Опубликовано видео обрушения крана с рабочими в Волгу

Как видно на кадрах, многотонная конструкция при падении разрушила часть пирса.

Явной цели у крушителя не было. Он заявил, что "небо им руководит". Заведено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемого заключили под стражу. Идёт следствие.

А другой россиянин ранее уничтожил свой собственный автомобиль, причём очень недешёвый.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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