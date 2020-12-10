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Девушка родила прямо на станции московского метро — видео

Медики заявили, что полицейские профессионально помогли новоявленной матери.

10 декабря 2020, 08:31
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Видео © Соцсети

Необычным вышло дежурство для наряда полиции, который работал на станции метро "Электрозаводская" в Москве. Стражи порядка обратили внимание на женщину, которая после схода с эскалатора стала опускаться на пол. Оказалось, она вот-вот родит.

Как рассказали в столичном управлении МВД, прапорщик быстро вызвал медиков, но времени на ожидание уже не было. Пришло время принимать роды. На помощь полицейскому пришла его коллега. Девушка-полицейский сделала всё необходимое, чтобы помочь ребёнку появиться на свет. Прибывшая бригада скорой помощи доставила молодую маму в роддом.

Пользователи Сети уже начали придумывать ему имена, причём преимущественно мужские. Среди вариантов Эдгар и Электроник. В случае если это девочка, то предлагают назвать именем девушки, которая приняла роды, — Алеся.

Но, по предварительным данным, родился всё же мальчик. Его мама — гражданка Киргизии.

Матери 14 мальчиков понадобилось почти 30 лет, чтобы родить себе первую дочь

Матери 14 мальчиков понадобилось почти 30 лет, чтобы родить себе первую дочь

Теперь ей срочно необходимо купить вещи для неожиданно появившейся малышки.

Ранее российский общественный деятель предложил платить пенсию женщинам, родившим трёх и более детей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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