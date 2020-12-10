Девушка родила прямо на станции московского метро — видео

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Необычным вышло дежурство для наряда полиции, который работал на станции метро "Электрозаводская" в Москве. Стражи порядка обратили внимание на женщину, которая после схода с эскалатора стала опускаться на пол. Оказалось, она вот-вот родит.

Как рассказали в столичном управлении МВД, прапорщик быстро вызвал медиков, но времени на ожидание уже не было. Пришло время принимать роды. На помощь полицейскому пришла его коллега. Девушка-полицейский сделала всё необходимое, чтобы помочь ребёнку появиться на свет. Прибывшая бригада скорой помощи доставила молодую маму в роддом.

Пользователи Сети уже начали придумывать ему имена, причём преимущественно мужские. Среди вариантов Эдгар и Электроник. В случае если это девочка, то предлагают назвать именем девушки, которая приняла роды, — Алеся.

Но, по предварительным данным, родился всё же мальчик. Его мама — гражданка Киргизии.

Ранее российский общественный деятель предложил платить пенсию женщинам, родившим трёх и более детей.