"Голос правды". Путин поздравил RT с 15-летием

Президент России Владимир Путин записал поздравительное обращение в адрес телеканала RT , поздравив его с 15-летием вещания. Глава государства отметил, что тогда было трудно представить, что этот проект настолько сильно изменит, обогатит и сделает многообразной глобальную информационную повестку.

— Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать, — заявил Владимир Путин.

Российский лидер объяснил, в чём состоит успех канала: он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики. И, в отличие от некоторых конкурентов, RT не стремится к монополии на точку зрения и введению цензуры. Потому журналисты телеканала не боятся задавать даже самые неудобные вопросы, а сам канал выступает площадкой для совершенно разных точек зрения. Но, что ещё важнее, многонациональная аудитория получает актуальные и объективные факты о том, что происходит в России и в мире.