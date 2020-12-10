"Голос правды". Путин поздравил RT с 15-летием
Президент отметил, что телеканал уже стал голосом, которому доверяют.
Президент России Владимир Путин записал поздравительное обращение в адрес телеканала RT, поздравив его с 15-летием вещания. Глава государства отметил, что тогда было трудно представить, что этот проект настолько сильно изменит, обогатит и сделает многообразной глобальную информационную повестку.
— Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать, — заявил Владимир Путин.
Российский лидер объяснил, в чём состоит успех канала: он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики. И, в отличие от некоторых конкурентов, RT не стремится к монополии на точку зрения и введению цензуры. Потому журналисты телеканала не боятся задавать даже самые неудобные вопросы, а сам канал выступает площадкой для совершенно разных точек зрения. Но, что ещё важнее, многонациональная аудитория получает актуальные и объективные факты о том, что происходит в России и в мире.
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Ранее Лайф сообщал, что к 15-летию RT Студия Артемия Лебедева представила новый логотип телеканала.
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