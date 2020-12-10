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"Голос правды". Путин поздравил RT с 15-летием

Президент отметил, что телеканал уже стал голосом, которому доверяют.

10 декабря 2020, 08:47

Президент России Владимир Путин записал поздравительное обращение в адрес телеканала RT, поздравив его с 15-летием вещания. Глава государства отметил, что тогда было трудно представить, что этот проект настолько сильно изменит, обогатит и сделает многообразной глобальную информационную повестку.

Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать, — заявил Владимир Путин.

Российский лидер объяснил, в чём состоит успех канала: он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики. И, в отличие от некоторых конкурентов, RT не стремится к монополии на точку зрения и введению цензуры. Потому журналисты телеканала не боятся задавать даже самые неудобные вопросы, а сам канал выступает площадкой для совершенно разных точек зрения. Но, что ещё важнее, многонациональная аудитория получает актуальные и объективные факты о том, что происходит в России и в мире.

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В юмористическом ролике мировые лидеры жалуются на навязчивые идеи, бредовые расстройства и страдают манией преследования — и всё из-за российских СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что к 15-летию RT Студия Артемия Лебедева представила новый логотип телеканала.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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