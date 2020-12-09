RT показал Трампа, Меркель, Макрона и Байдена "на приёме у психолога"

Наши коллеги из RT сняли шуточный ролик о Дональде Трампе, Эмманюэле Макроне, Ангеле Меркель и Джозефе Байдене, которые пришли на приём к психологу. В короткометражке, посвящённой 15-летию телеканала, мировые политики "откровенничают" со специалистами о том, как "лучшие манипуляторы в мире" отравляют их жизнь.

Например, Трамп в беседе с психотерапевтом бредит, что телеканал "контролирует всю Америку". Меркель страдает манией преследования и топит свой смартфон в аквариуме с водой. Макрону, мучающемуся от навязчивой идеи, мерещится логотип телеканала в символах бабочки, а Байден говорит о "российском вмешательстве" даже под гипнозом.

Ранее Лайф рассказывал, что после провала на президентских выборах американский лидер Дональд Трамп имеет все шансы устроиться на RT. Телеканал пригласил хозяина Белого дома на работу и попытался его "заманить" с помощью шуточного ролика.