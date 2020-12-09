Риз Уизерспун выложила фото с дочкой и поставила фанатов в тупик, ведь отличить их просто невозможно
Чаще всего дети похожи на своих родителей. Иногда меньше, а иногда из-за сходства отпрысков становится невозможно отличить их от "оригинала". На днях Риз Уизерспун поделилась общей фотографией со своей дочерью, и это — как раз тот случай.
В декабре все стараются побольше времени проводить с семьёй, и звёзды — не исключение. Актриса Риз Уизерспун в "Инстаграме" опубликовала фотографию со своей 21-летней дочерью Авой, удивив всех без исключения подписчиков. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, девушки выглядят почти идентично. Одинаковый макияж и похожие рождественские свитеры завершают образ "клонов".
Как рассказала 44-летняя актриса в подписи к публикации, ей пришлось умолять свою дочь, чтобы она надела подходящий к маминому свитер. Но результат того стоил. Фотография набрала в разы больше лайков, чем предыдущие публикации, а комментарии разорвались от комплиментов не только фанатов, но и коллег по цеху.
Помню эту милочку, когда ей ещё было 8 лет!!!
Давайте, двойняшки!!! Красивые дамы! Люблю, люблю, люблю вас!
Фото © Instagram / beauty_h_67
Если на недавней фотографии маму можно узнать по едва заметным морщинкам, то Риз Уизерспун и её дочь в одинаковом возрасте точно не различить. Ава Филлипп — дочь актрисы от первого брака с Райаном Филлиппом. Супруги разошлись ещё в 2008 году, когда девочке было всего девять лет. Сейчас ей 21 год, и она поддерживает близкие отношения и с матерью, и с её новым мужем Джимом Тотом.
15 знаменитых красоток, которые не стали скрываться и сами показали, как выглядят без макияжаРаньше звёзд невозможно было увидеть без макияжа: статус не позволял. Папарацци гонялись за селебрити с надеждой заснять их в самый неподходящий момент. Но времена меняются — известные деятели искусства самолично публикуют в соцсетях фотографии без мейкапа и ретуши. В подборке ниже — 15 знаменитых девушек, не стесняющихся показать, как они выглядят на самом деле.
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