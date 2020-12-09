Риз Уизерспун выложила фото с дочкой и поставила фанатов в тупик, ведь отличить их просто невозможно

15 знаменитых красоток, которые не стали скрываться и сами показали, как выглядят без макияжа Раньше звёзд невозможно было увидеть без макияжа: статус не позволял. Папарацци гонялись за селебрити с надеждой заснять их в самый неподходящий момент. Но времена меняются — известные деятели искусства самолично публикуют в соцсетях фотографии без мейкапа и ретуши. В подборке ниже — 15 знаменитых девушек, не стесняющихся показать, как они выглядят на самом деле.