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Модель, сыгравшая Соню Блейд в Mortal Kombat, показала, что с ней стало спустя 25 лет

Пользователи решили, что красавица бессмертна и не подвержена старению, как и её героиня.

9 декабря 2020, 07:52
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Фото © Instagram / living.gamer

25 лет назад модель Playboy Керри Хоскинс стала мечтой геймеров по всему миру. Красавица исполнила роль Сони Блейд — командира спецназа Армии США в Mortal Kombat 3. Блондинка с милым лицом и стальным прессом покорила многих. А теперь доказала, что даже спустя четверть века не утратила своих чар.

Справа — кадр спустя 25 лет. Фото © Instagram / living.gamer, Kerrianngallery

Справа — кадр спустя 25 лет. Фото © Instagram / living.gamer, Kerrianngallery

Керри снова примерила костюм героини-бойца и поделилась эффектным кадром в своём инстаграме. 50-летняя артистка отметила, что не боится сравнений с собой молодой.

Фото © Instagram / Kerrianngallery

Фото © Instagram / Kerrianngallery

Спустя 25 лет и после многих просьб... Я снова надела этот костюм. Это Соня Блейд в 50. Давайте, сравнивайте её с 25-летней Соней. Мне всё равно. Эта Соня упорнее сражается, яростно защищает свою семью и любит всем сердцем

Керри Хоскинс

Фото © Instagram / Kerrianngallery

Фото © Instagram / Kerrianngallery

И Керри действительно не о чем было беспокоиться. Блондинка всё ещё выглядит так, словно присоединилась к команде Mortal Kombat вчера. Об этом в один голос ей напомнили комментаторы, которые были потрясены её неувядающей красотой.

Я даже не могу сказать, это оригинал или новая фотография. Ты кажешься бессмертной

adamsartbox

Девчонка, ты ни капли не постарела

emeraldxbeauty

Это потрясающе! Ты всё ещё выглядишь на 25

rewindvideoz

Сейчас Керри Хоскинс занимается фотографией и позиционирует себя как художник, пишущий картины в смешанной технике. Тем не менее она никогда не забывала про важный этап своей жизни, связанный с видеоиграми, и теперь пообещала подписчикам выкладывать больше снимков на эту тематику.

Эта бабушка выглядит ровесницей своего сына, поэтому никто не верит, сколько ей на самом деле лет

Эта бабушка выглядит ровесницей своего сына, поэтому никто не верит, сколько ей на самом деле лет

Красавица следует нескольким простым, но важным правилам.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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