Модель, сыгравшая Соню Блейд в Mortal Kombat, показала, что с ней стало спустя 25 лет

25 лет назад модель Playboy Керри Хоскинс стала мечтой геймеров по всему миру. Красавица исполнила роль Сони Блейд — командира спецназа Армии США в Mortal Kombat 3. Блондинка с милым лицом и стальным прессом покорила многих. А теперь доказала, что даже спустя четверть века не утратила своих чар.

Справа — кадр спустя 25 лет. Фото © Instagram / living.gamer, Kerrianngallery

Керри снова примерила костюм героини-бойца и поделилась эффектным кадром в своём инстаграме. 50-летняя артистка отметила, что не боится сравнений с собой молодой.

Фото © Instagram / Kerrianngallery

Спустя 25 лет и после многих просьб... Я снова надела этот костюм. Это Соня Блейд в 50. Давайте, сравнивайте её с 25-летней Соней. Мне всё равно. Эта Соня упорнее сражается, яростно защищает свою семью и любит всем сердцем Керри Хоскинс

Фото © Instagram / Kerrianngallery

И Керри действительно не о чем было беспокоиться. Блондинка всё ещё выглядит так, словно присоединилась к команде Mortal Kombat вчера. Об этом в один голос ей напомнили комментаторы, которые были потрясены её неувядающей красотой.

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Сейчас Керри Хоскинс занимается фотографией и позиционирует себя как художник, пишущий картины в смешанной технике. Тем не менее она никогда не забывала про важный этап своей жизни, связанный с видеоиграми, и теперь пообещала подписчикам выкладывать больше снимков на эту тематику.