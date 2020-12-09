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Эшли Грэм дала отпор морозам, снявшись топлес и показав, кто здесь главная модель в размере плюс

Несмотря на недавнюю беременность, звезда не стесняется демонстрировать тело, ещё не восстановившееся после родов.

9 декабря 2020, 07:00
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Фото © Instagram / ashleygraham

Известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм не успела посидеть в декрете с ребёнком, как уже принялась выкладывать фото новых проектов. В последнее время 32-летняя знаменитость радовала фанатов результатами домашней съёмки, периодически поражая их уровнем откровенности. Но в этот раз ей удалось сдержать себя в рамках приличного — разумеется, исключительно по модельным понятиям.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли позировала дома перед мужем, принимая завлекательные позы для фото. Для первого снимка модель кокетливо устроилась на кровати в одних розовых трусиках, накинув сверху тёплую шубу. Но, после того как температура в комнате — а после и в "Инстаграме" — поднялась на несколько градусов, звезда сбросила шубу, примерив для второго фото фиолетовое бельё. И, чтобы лишний раз не расстраивать мужа, Эшли отвернулась от камеры, скрыв остальное от любопытных глаз.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Так как беременность и роды прошли не так давно, модель до сих пор приводит тело в прежнюю норму, что ей даётся нелегко. Она постоянно выкладывает видео с тренировок, не стесняясь выглядеть глупо, когда асаны или упражнения не получаются как раньше. Поклонники всегда в восторге от такой целеустремлённости и открытости модели и не забывают напоминать ей, что результаты у неё выходят потрясающие.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Ты такая потрясающая, постоянно вдохновляешь меня на большее


itsdeboragomes

Выглядишь великолепно, впрочем, как всегда


red305qb

Вот это персик... И нет, мне даже уже не стыдно


loridemarco

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