Эшли Грэм дала отпор морозам, снявшись топлес и показав, кто здесь главная модель в размере плюс
Несмотря на недавнюю беременность, звезда не стесняется демонстрировать тело, ещё не восстановившееся после родов.
Известная плюс-сайз-модель Эшли Грэм не успела посидеть в декрете с ребёнком, как уже принялась выкладывать фото новых проектов. В последнее время 32-летняя знаменитость радовала фанатов результатами домашней съёмки, периодически поражая их уровнем откровенности. Но в этот раз ей удалось сдержать себя в рамках приличного — разумеется, исключительно по модельным понятиям.
Эшли позировала дома перед мужем, принимая завлекательные позы для фото. Для первого снимка модель кокетливо устроилась на кровати в одних розовых трусиках, накинув сверху тёплую шубу. Но, после того как температура в комнате — а после и в "Инстаграме" — поднялась на несколько градусов, звезда сбросила шубу, примерив для второго фото фиолетовое бельё. И, чтобы лишний раз не расстраивать мужа, Эшли отвернулась от камеры, скрыв остальное от любопытных глаз.
Так как беременность и роды прошли не так давно, модель до сих пор приводит тело в прежнюю норму, что ей даётся нелегко. Она постоянно выкладывает видео с тренировок, не стесняясь выглядеть глупо, когда асаны или упражнения не получаются как раньше. Поклонники всегда в восторге от такой целеустремлённости и открытости модели и не забывают напоминать ей, что результаты у неё выходят потрясающие.
Ты такая потрясающая, постоянно вдохновляешь меня на большее
Выглядишь великолепно, впрочем, как всегда
Вот это персик... И нет, мне даже уже не стыдно
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