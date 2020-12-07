Студия Артемия Лебедева представила новый логотип RT к 15-летию телеканала

Ключевые темы коллаборации — альтернативный взгляд и фридом оф спич.

Креативная дизайн-студия Артемия Лебедева представила юбилейный логотип RT к 15-летию первого международного информационного телеканала в России. Капсульная коллекция мерча доступна в онлайн-магазине RT Shop и на сайте студии. Информация опубликована на сайте канала.

Новый дизайн чёрно-зелёного логотипа RT стал центральным элементом, вокруг которого выстроилась концепция самого проекта. В юбилейном лого — RTXV (RT15 в римской системе исчисления) — отражены характерные черты работы телеканала за всё время его существования. Так, символ X означает борьбу с цензурой альтернативных голосов в медиасфере, а символ V олицетворяет "рупор", с помощью которого передаётся голос RT.

Также студия Артемия Лебедева разработала юбилейную капсульную коллекцию для онлайн-магазина RT Shop, которая включает в себя три тематические линейки, куда вошли футболки, декоративные подушки с пайетками, сумки и прочее. Первая линейка — это товары с юбилейным логотипом RTXV, вторая использует принт в виде камуфляжной мозаики из российских и международных голосов на информационном поле, а третья символизирует тему противостояния RT и цензуры. Отметим, что так же, как и телеканал RT, известный своими выдающимися рекламными кампаниями, студия Артемия Лебедева славится репутацией провокатора в мире дизайна.

— RT никогда не боялся бросить вызов, спровоцировать и наделать шуму в мире. Мы тоже! Поэтому мы с радостью заколлабились по случаю юбилея, — заявил Артемий Лебедев, основатель и арт-директор студии.