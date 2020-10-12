Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Обогнали по всем статьям". Сайт RT Arabic опередил по посещаемости Al Jazeera, Al Arabiya и CNN на арабском

За минувший месяц портал набрал почти 30 миллионов посещений.

94
Post cover

Фото © ТАСС / AP

Сайт телеканала RT Arabic занял первую строчку по количеству посещений и уникальных пользователей по итогам сентября 2020 года среди СМИ, вещающих на арабском языке.

Отмечается, что RT Arabic опередил такие порталы, как Al Jazeera, Al Arabiya, CNN на арабском и Sky News Arabia. Стоит отметить, что сайт RT Arabic за минувший месяц набрал 29,5 миллиона посещений и 7,56 миллиона уникальных пользователей.

Наш арабский сайт прислал красивую картинку. Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском, — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в "Твиттере".

Заламывали руки. Задержанный в Минске журналист RT показал фото после освобождения

Придыбайло отвели в автозак, куда к нему позже запихнули ещё одного "нарушителя".

Ранее сообщалось, что телеканал RT пригласил на работу президента США Дональд Трампа и попытался его "заманить" с помощью шуточного ролика.

Выбор редакции

Агентство Sputnik не аккредитовали на конференцию по свободе СМИ в Британии

6 июля, 20:31

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против военкора Семёна Пегова

сегодня в 10:58

"Понял: это не моё". Токарь бросил работу на заводе и стал мастером по наращиванию ресниц в Перми

сегодня в 20:06

Вирусолог назвал фактор, которого "боится" CoViD-19

сегодня в 20:36

Биолог дала неутешительные прогнозы по срокам восстановления экосистемы в водах Камчатки

сегодня в 20:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.