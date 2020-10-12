"Обогнали по всем статьям". Сайт RT Arabic опередил по посещаемости Al Jazeera, Al Arabiya и CNN на арабском

Сайт телеканала RT Arabic занял первую строчку по количеству посещений и уникальных пользователей по итогам сентября 2020 года среди СМИ, вещающих на арабском языке.

Отмечается, что RT Arabic опередил такие порталы, как Al Jazeera, Al Arabiya, CNN на арабском и Sky News Arabia. Стоит отметить, что сайт RT Arabic за минувший месяц набрал 29,5 миллиона посещений и 7,56 миллиона уникальных пользователей.

— Наш арабский сайт прислал красивую картинку. Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском, — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в "Твиттере".