"Обогнали по всем статьям". Сайт RT Arabic опередил по посещаемости Al Jazeera, Al Arabiya и CNN на арабском

Сайт телеканала RT Arabic занял первую строчку по количеству посещений и уникальных пользователей по итогам сентября 2020 года среди СМИ, вещающих на арабском языке.
Отмечается, что RT Arabic опередил такие порталы, как Al Jazeera, Al Arabiya, CNN на арабском и Sky News Arabia. Стоит отметить, что сайт RT Arabic за минувший месяц набрал 29,5 миллиона посещений и 7,56 миллиона уникальных пользователей.
— Наш арабский сайт прислал красивую картинку. Обогнали по всем статьям и Al Jazeera, и Al Arabiya, и CNN на арабском, — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в "Твиттере".
Заламывали руки. Задержанный в Минске журналист RT показал фото после освобожденияПридыбайло отвели в автозак, куда к нему позже запихнули ещё одного "нарушителя".
Ранее сообщалось, что телеканал RT пригласил на работу президента США Дональд Трампа и попытался его "заманить" с помощью шуточного ролика.
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