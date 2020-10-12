Лесник из Нижегородской области заявил, что видел борского стрелка, убившего троих

Местный лесник сообщил правоохранительным органам, что видел 18-летнего Данила М. из города Бора Нижегородской области, который расстрелял людей на автобусной остановке. Об этом сообщил источник Лайфа.

Уточняется, что правоохранители опросят, где и при каких обстоятельствах тот заметил злоумышленника. Кроме того, в настоящее время уже выделена группа блокирования для защиты населённого пункта.