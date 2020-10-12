Лесник из Нижегородской области заявил, что видел борского стрелка, убившего троих

Местный лесник сообщил правоохранительным органам, что видел 18-летнего Данила М. из города Бора Нижегородской области, который расстрелял людей на автобусной остановке. Об этом сообщил источник Лайфа.
СК показал кадры из квартиры, в которой борский стрелок выстрелил в родную бабушкуСейчас женщина находится в больнице, а молодой человек — в бегах.
Уточняется, что правоохранители опросят, где и при каких обстоятельствах тот заметил злоумышленника. Кроме того, в настоящее время уже выделена группа блокирования для защиты населённого пункта.
Для поисков борского стрелка будут использованы служебные собаки, а также беспилотники, которые оснащены тепловизорами. К поимке привлечены отряды СОБРа и ОМОНа, в город стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений.
Инвалид третьей группы. Лайф выяснил, какими заболеваниями страдал 18-летний борский стрелокСейчас к поиску убийцы подключены отряды СОБРа и ОМОНа.
Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад.
Комментариев: 0