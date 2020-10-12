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Мог скрыться на машине. Полиция распространила ориентировку на боровского стрелка, убившего трёх человек

После совершения преступления злоумышленник скрылся в лесу.

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Фото © Telegram / "Нижний № 1"

Правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу по прохожим в городе Боре Нижегородской области. Им оказался 18-летний Даниил М.

Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним Новгородом

Пожилая родственница стрелка находится в больнице.

Согласно сообщению полиции, злоумышленник мог скрыться на автомобиле — белом "КИА-Сид" или сером "КИА-Спектра". При задержании правоохранители призывают соблюдать меры осторожности, при себе молодой человек имеет два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов.

Фото © Telegram / "Нижний № 1"

Фото © Telegram / "Нижний № 1"

Телеграм-канал "Нижний № 1" также опубликовал фото двора, в котором произошла трагедия. Судя по кадру, стрельбу юноша открыл недалеко от детской площадки.

Напомним, в результате стрельбы по автобусу три человека погибли и трое пострадали, а нападавший после преступления убежал в лес.

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