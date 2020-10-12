Мог скрыться на машине. Полиция распространила ориентировку на боровского стрелка, убившего трёх человек

Правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу по прохожим в городе Боре Нижегородской области. Им оказался 18-летний Даниил М.
Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним НовгородомПожилая родственница стрелка находится в больнице.
Согласно сообщению полиции, злоумышленник мог скрыться на автомобиле — белом "КИА-Сид" или сером "КИА-Спектра". При задержании правоохранители призывают соблюдать меры осторожности, при себе молодой человек имеет два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов.
Фото © Telegram / "Нижний № 1"
Телеграм-канал "Нижний № 1" также опубликовал фото двора, в котором произошла трагедия. Судя по кадру, стрельбу юноша открыл недалеко от детской площадки.
Напомним, в результате стрельбы по автобусу три человека погибли и трое пострадали, а нападавший после преступления убежал в лес.
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