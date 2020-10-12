Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним Новгородом

Стрельба в городе Боре Нижегородской области, как стало известно Лайфу, началась не на улице, а в одной из квартир. Первой пострадавшей от рук стрелка стала его бабушка, у которой гостил злоумышленник.
После того как нападавший ранил пожилую женщину, он вышел на улицу и открыл огонь по автобусу на маршруте № 107. Бабушка сейчас находится в больнице Бора в тяжёлом состоянии.
Как сообщил Лайфу источник, стрелок — 18-летний молодой человек, который ранее не стоял на учётах и не имеет проблем с психикой. При себе у него два ружья, предположительно, сайга, одно из которых зарегистрировано на самого злоумышленника, а второе — на его отца, который сейчас едет на место происшествия.
В Приамурье задержали депутата за стрельбу по школьникамПо словам местных жителей, это уже не первый подобный инцидент со стороны мужчины.
Напомним, что в результате стрельбы по автобусу три человека погибли и трое пострадали, а нападавший после преступления убежал в лес.
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