Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним Новгородом

Стрельба в городе Боре Нижегородской области, как стало известно Лайфу, началась не на улице, а в одной из квартир. Первой пострадавшей от рук стрелка стала его бабушка, у которой гостил злоумышленник.

После того как нападавший ранил пожилую женщину, он вышел на улицу и открыл огонь по автобусу на маршруте № 107. Бабушка сейчас находится в больнице Бора в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Лайфу источник, стрелок — 18-летний молодой человек, который ранее не стоял на учётах и не имеет проблем с психикой. При себе у него два ружья, предположительно, сайга, одно из которых зарегистрировано на самого злоумышленника, а второе — на его отца, который сейчас едет на место происшествия.