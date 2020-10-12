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Племянник приехал в гости к дяде в Тюменскую область и попал под "воспитание" кулаками, электропроводом и шлангом

Теперь родственнику грозит до семи лет лишения свободы.

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Фото © Pixabay

Страшная история развернулась в Исетском районе Тюменской области, где дядя принял на лето своего десятилетнего племянника и стал "воспитывать" его крайне своеобразными методами — избиениями. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

События происходили с 10 июня по 9 августа. Отмечается, что в якобы "воспитательных целях" 38-летний мужчина применял удары руками и ногами, электропроводом, верёвкой, шлангом и прочими предметами.

При этом мальчик не мог попросить о помощи: своего телефона у него не было, а все разговоры с родными он вёл в присутствии злоумышленника.

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Сейчас ребят поместили в реабилитационный центр.

Синяки и кровоподтёки заметила мама мальчика после того, как дядя как ни в чём не бывало привёз его домой. Она обратилась в полицию, сейчас уголовное дело передано в суд. Безответственному "воспитателю" грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

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