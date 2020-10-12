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"Выйдет замуж за кошелёк". Милонов назвал Самбурскую самкой за слова о пожарных

Он отметил, что относиться к артистке нужно соответственно.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев, © Instagram / samburskaya

Актриса Настасья Самбурская сразу дала всем понять, как будет подходить к выбору спутника жизни. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, это она сделает по кошельку.

Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные, честные люди на неё обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелёк, — приводит его слова Пятый канал.

По его словам, в таком случае к ней нужно относиться соответственно — не как к человеку, а как "к набору массово-габаритных параметров".

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Ранее телеведущий пообещал певице, что не будет освещать секс-скандал.

Депутат напомнил, что молодость заканчивается быстро и артистке не стоит рассчитывать на то, что кто-то согласится быть с ней рядом в старости.

Ранее Самбурская угодила в скандал, поспорив со своими поклонниками о заработке. По её словам, она не стала бы связывать свою судьбу с тем, кто мало зарабатывает, указав среди таких пожарных.

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