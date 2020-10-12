"Выйдет замуж за кошелёк". Милонов назвал Самбурскую самкой за слова о пожарных

Актриса Настасья Самбурская сразу дала всем понять, как будет подходить к выбору спутника жизни. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, это она сделает по кошельку.
— Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные, честные люди на неё обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелёк, — приводит его слова Пятый канал.
По его словам, в таком случае к ней нужно относиться соответственно — не как к человеку, а как "к набору массово-габаритных параметров".
"Наташа в ярости". Королёва намерена подать в суд на Малахова за передачу об измене ТарзанаРанее телеведущий пообещал певице, что не будет освещать секс-скандал.
Депутат напомнил, что молодость заканчивается быстро и артистке не стоит рассчитывать на то, что кто-то согласится быть с ней рядом в старости.
Ранее Самбурская угодила в скандал, поспорив со своими поклонниками о заработке. По её словам, она не стала бы связывать свою судьбу с тем, кто мало зарабатывает, указав среди таких пожарных.
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