"Выйдет замуж за кошелёк". Милонов назвал Самбурскую самкой за слова о пожарных

Актриса Настасья Самбурская сразу дала всем понять, как будет подходить к выбору спутника жизни. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, это она сделает по кошельку.

— Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные, честные люди на неё обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелёк, — приводит его слова Пятый канал.

По его словам, в таком случае к ней нужно относиться соответственно — не как к человеку, а как "к набору массово-габаритных параметров".

Депутат напомнил, что молодость заканчивается быстро и артистке не стоит рассчитывать на то, что кто-то согласится быть с ней рядом в старости.