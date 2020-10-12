"На каком сроке?" Подольская шокировала поклонников фотографией с животом и лысой головой

Певица Наталья Подольская показала подписчикам свою июльскую фотографию, на которой она стоит в белом халате, подчёркивающим округлившийся живот, и с полностью лысой головой. Снимок она опубликовала в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".
— Как вы думаете, на каком сроке снимался клип "Плачь"? — спросила артистка у своих поклонников.
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Если приглядеться к фотографии, станет понятно, что волосы Подольской скрыты под специальной резиновой шапкой под цвет кожи. Она назвала прошедшие съёмки самыми лёгкими в жизни, рассказав также, что все планы были поясными.
Многие подписчики назвали фотографию "неприятной" и попросили звезду удалить её, некоторые фанаты даже признались, что этот кадр их по-настоящему ужаснул. При этом поклонники предположили, что клип снимался на пятом-шестом месяце беременности.
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Отметим, что Подольская шокировала поклонников своим новым имиджем ещё в июле, когда и проходили съёмки клипа.
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