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В России появились новые 25-рублёвые монеты

Ими можно будет расплачиваться в соответствии с номиналом.

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Фото © Пресс-служба Банка России

Банк России выпустил памятные монеты, посвящённые медицинским работникам, которые боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране. Номинал монет составил 25 рублей, а тираж — пять миллионов штук. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне изображён герб Российской Федерации, год выпуска и номинал монеты. Обратную сторону украсило изображение двух медицинских работников в защитных костюмах на фоне больницы и автомобиля скорой помощи.

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Одни комментаторы восприняли новость о ней серьёзно, а другие — с иронией.

Также Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвящённую работникам транспортной сферы, с изображением человека на фоне автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. В пресс-службе регулятора уточнили, что обе монеты являются платёжным средством, поэтому применимы к оплате без ограничений.

Фото © Пресс-служба Банка России

Фото © Пресс-служба Банка России

Ранее Лайф рассказывал, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету в честь самого известного шпиона в мире Джеймса Бонда.

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