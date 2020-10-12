В России появились новые 25-рублёвые монеты

Банк России выпустил памятные монеты, посвящённые медицинским работникам, которые боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране. Номинал монет составил 25 рублей, а тираж — пять миллионов штук. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне изображён герб Российской Федерации, год выпуска и номинал монеты. Обратную сторону украсило изображение двух медицинских работников в защитных костюмах на фоне больницы и автомобиля скорой помощи.

Также Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвящённую работникам транспортной сферы, с изображением человека на фоне автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. В пресс-службе регулятора уточнили, что обе монеты являются платёжным средством, поэтому применимы к оплате без ограничений.

Фото © Пресс-служба Банка России