"Живём как в страшном сне". После инцидента в лифте красноярский бодибилдер жалуется на угрозы

Мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Красноярска по бодибилдингу Игорь Ярмола, ставший "знаменитым" после ролика, на котором он грубо заталкивает свою возлюбленную и её ребёнка в лифт, пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес девушки.

— Мы получили в соцсетях очень много оскорблений. Ей угрожают забрать ребёнка, в том числе бывший муж. Мне угрожают, что меня в живых не будет. Мы живём как в страшном сне, — поделился он с изданием "Подъём".

Спортсмен рассказал, что собирался сделать предложение возлюбленной, но после этого скандала намерен уехать из Красноярска на какое-то время, чтобы всё утихло, и не уверен, что у них с девушкой будет совместное будущее. Ярмола также отметил, что даст показания в полиции и объяснит случившееся, героиня ролика же, в свою очередь, уже разговаривала с представителями ПДН.