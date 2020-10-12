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"Живём как в страшном сне". После инцидента в лифте красноярский бодибилдер жалуется на угрозы

Спортсмен отметил, что намерен уехать из Красноярска на какое-то время.

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Мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Красноярска по бодибилдингу Игорь Ярмола, ставший "знаменитым" после ролика, на котором он грубо заталкивает свою возлюбленную и её ребёнка в лифт, пожаловался на угрозы в свой адрес и в адрес девушки.

Мы получили в соцсетях очень много оскорблений. Ей угрожают забрать ребёнка, в том числе бывший муж. Мне угрожают, что меня в живых не будет. Мы живём как в страшном сне, — поделился он с изданием "Подъём".

Спортсмен рассказал, что собирался сделать предложение возлюбленной, но после этого скандала намерен уехать из Красноярска на какое-то время, чтобы всё утихло, и не уверен, что у них с девушкой будет совместное будущее. Ярмола также отметил, что даст показания в полиции и объяснит случившееся, героиня ролика же, в свою очередь, уже разговаривала с представителями ПДН.

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Она уличила супруга в измене и цветы с кольцом принимать отказалась.

Сам бодибилдер ранее объяснил, что на кадрах, попавших в Сеть, запечатлена ссора пары, но руку на возлюбленную и её сына он не поднимал. А через час после инцидента они уже спокойно пили чай.

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