Цветы — в церковь, селфи запрещены. Стал известен райдер Ольги Бузовой

Все цветы, подаренные Ольге Бузовой на концерте, на следующий день должны быть отданы в любую церковь со вложенной запиской с надписью "От Ольги Бузовой". Об этом сказано в райдере певицы, сообщает E1.ru.

— Все цветы, оставленные в гримёрке артиста после концерта, должны быть переданы в любую церковь (на усмотрение заказчика) на следующее утро после концерта с вложенной запиской "От Ольги Бузовой", — сказано в тексте.

Кроме того, заказчик должен прислать директору артистки фотоподтверждение выполненного требования.

В гримёрке Бузовой ничего необычного нет — фрукты, сыр и много воды Evian. Однако для команды артистки должен быть коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.

Согласно райдеру вылетать певица должна исключительно из аэропорта Шереметьево и с VIP-проходами. Сама Бузова и её директор летают бизнес-классом "Аэрофлота", остальная команда из восьми человек — в экономе. По городу она предпочитает передвигаться на автомобилях Меrcedes-Benz S-class, BMW 7 или Lexus LS, а водитель должен быть аккуратен и знать достопримечательности. Кроме того, ему запрещено курить, разговаривать по телефону во время движения и первым идти на контакт с артисткой.

Проживает певица в люксе пятизвёздочной гостиницы, желательно — в сетевом отеле. Бузовой и её директору необходимо предоставлять суточные в размере десяти тысяч рублей, для остальной команды — по пять тысяч на каждого человека.

А вот вопрос безопасности для артистки особенный. По приезде Бузову обязано сопровождать не менее четырёх человек охраны, столько же человек должны находиться у сцены во время концерта. В случае если артистке придётся проходить сквозь толпу, её должно сопровождать соответствующее количество охранников.

Также с артисткой не получится сфотографироваться. В отдельном пункте райдера прописано, что "артист не делает селфи и фото с гостями и персоналом площадки".

Если же какой-либо из пунктов райдера не выполнен, выступление Бузовой может быть отменено без возврата гонорара.