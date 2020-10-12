В Москве нашли тело офицера с огнестрельным ранением

В Москве нашли тело офицера Вооружённых сил РФ с огнестрельным ранением. Инцидент произошёл в военном училище Минобороны России на Комсомольском проспекте.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, выстрел был произведён из табельного оружия. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.