Первый снег в Москве выпадет в течение считаных дней

Осень постепенно вступает в свои права на территории всей России. В некоторых регионах уже выпал первый снег, в других же наблюдаются типичные октябрьские дожди и похолодание. Так, к концу текущей недели октябрьская погода настигнет и Москву. Уже сегодня в столице пасмурно и сыро, а к выходным дождь может смениться мокрым снегом.
— К концу недели в Москве похолодает. Температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега, — рассказала в беседе с РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег. Глядя за окно, в это сложно поверитьСейчас в столичном регионе + 19 °C, но всё изменится в ближайшие недели.
Она также добавила, что в начале следующей недели в качестве осадков может выпасть обычный снег, а дневная температура опустится примерно до трёх градусов тепла.
Как уже сообщал Лайф, сегодня снег увидели жители Амурской области. Причём впервые он выпал там ещё два дня назад, но уверенный снежный покров образовался только сейчас.
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