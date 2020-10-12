Первый снег в Москве выпадет в течение считаных дней

Осень постепенно вступает в свои права на территории всей России. В некоторых регионах уже выпал первый снег, в других же наблюдаются типичные октябрьские дожди и похолодание. Так, к концу текущей недели октябрьская погода настигнет и Москву. Уже сегодня в столице пасмурно и сыро, а к выходным дождь может смениться мокрым снегом.

— К концу недели в Москве похолодает. Температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега, — рассказала в беседе с РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она также добавила, что в начале следующей недели в качестве осадков может выпасть обычный снег, а дневная температура опустится примерно до трёх градусов тепла.