"Стою на берегу и понимаю, что страшное произошло". Доцент Соколов рассказал, как убивал аспирантку

Видео © Трансляция из зала суда
Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, в своей истеричной манере объяснил, что не хотел убивать девушку, а планировал лишь припугнуть её.
— Она бегала с ножом. Я решил испугать её, у меня в комнате лежал обрез. Она бросилась на меня с ножом. После этого я не помню, что было. Я стою на берегу Мойки и понимаю, что что-то страшное произошло, — сказал Соколов в ходе заседания суда.
Он отметил, что, осознав содеянное, решил уйти из жизни, но перед этим планировал написать завещание, попрощаться с друзьями и увидеть родителей.
"Я не сумасшедший какой-то Наполеон!" Доцент Соколов устроил очередную истерику в судеПосле нервного срыва он попросил лекарства для сердца.
По его словам, убийство Ещенко не было преднамеренным. Он планировал лишь припугнуть её после того, как девушка оскорбляла детей доцента.
— Даже когда я взял оружие, не было желания убивать Настю. Я хотел испугать, — добавил подсудимый.
Ранее на сегодняшнем заседании суда Олег Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко, а также сознался в незаконном хранении огнестрельного оружия.
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