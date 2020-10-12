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"Стою на берегу и понимаю, что страшное произошло". Доцент Соколов рассказал, как убивал аспирантку

Он отметил, что после этого принял решение уйти из жизни.

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Видео © Трансляция из зала суда

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, в своей истеричной манере объяснил, что не хотел убивать девушку, а планировал лишь припугнуть её.

Она бегала с ножом. Я решил испугать её, у меня в комнате лежал обрез. Она бросилась на меня с ножом. После этого я не помню, что было. Я стою на берегу Мойки и понимаю, что что-то страшное произошло, — сказал Соколов в ходе заседания суда.

Он отметил, что, осознав содеянное, решил уйти из жизни, но перед этим планировал написать завещание, попрощаться с друзьями и увидеть родителей.

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После нервного срыва он попросил лекарства для сердца.

По его словам, убийство Ещенко не было преднамеренным. Он планировал лишь припугнуть её после того, как девушка оскорбляла детей доцента.

Даже когда я взял оружие, не было желания убивать Настю. Я хотел испугать, — добавил подсудимый.

Ранее на сегодняшнем заседании суда Олег Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко, а также сознался в незаконном хранении огнестрельного оружия.

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