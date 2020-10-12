"А это точно по сценарию?" Подписчики осудили Кристину Асмус за провокационный снимок

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками фотографиями с репетиции спектакля "Дачники", среди которых оказалась и совместная с партнёром по сцене Борисом Мироновым. На ней актёр трогает Асмус за грудь. Снимок она опубликовала в "Инстаграме".
Некоторые подписчики пожелали удачи актрисе, а многие другие удивились снимку.
Он ищет или ласкает?
А что за *** суёт свою лапу к груди Кристи и почему она это терпит?
Гарик его пришибёт за первое фото!
Шалунишка — твой партнёр или это так по сценарию?
Кристинка, тебя уж все кому не лень потискали
Это не первый раз, когда актриса радует своих поклонников пикантными фотографиями. Ранее она опубликовала снимок, на котором в обнажённом виде позирует в ванной, в шутку добавив, что ради этого ей пришлось разорвать отношения с Гариком Харламовым.
Кристина Асмус — актриса театра и кино, покорившая зрителей ролью Вари Черноус в сериале "Интерны". Позднее артистка появилась в таких картинах, как "Ёлки", "Дублёр", "А зори здесь тихие", "Чемпионы" и др. Глянцевые издания не раз признавали девушку одной из самых красивых актрис России. В 2013 году она вышла замуж за Гарика Харламова, а уже в 2014-м у пары родилась дочь Анастасия. Однако летом этого года супруги объявили о разводе. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Асмус читайте на сайте uznayvse.ru.
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