"А это точно по сценарию?" Подписчики осудили Кристину Асмус за провокационный снимок

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками фотографиями с репетиции спектакля "Дачники", среди которых оказалась и совместная с партнёром по сцене Борисом Мироновым. На ней актёр трогает Асмус за грудь. Снимок она опубликовала в "Инстаграме".

Некоторые подписчики пожелали удачи актрисе, а многие другие удивились снимку.

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Это не первый раз, когда актриса радует своих поклонников пикантными фотографиями. Ранее она опубликовала снимок, на котором в обнажённом виде позирует в ванной, в шутку добавив, что ради этого ей пришлось разорвать отношения с Гариком Харламовым.