"Её вид немножко смутил". Родители школьников поделились мнениями об учительнице, повесившей маленького сына

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Родители школьников, которым преподавала английский язык учительница из подмосковского Пушкино, повесившая своего четырёхлетнего сына, рассказали Лайфу о преподавателе. При этом мнения вышли неоднозначными.
— Вид немножко её смутил первый раз, когда учитель пришёл в футболке, спортивных штанах и туфлях. Я не ожидала, — сказала мать одного из учеников.
При этом она отметила, что в родительском чате к преподавателю не возникало никаких претензий.
"Вырывала себе зубы плоскогубцами". Соседи повесившей сына учительницы рассказали о её прошлых выходкахКаждый раз за неё заступался супруг, уверяя, что женщина перенервничала и устала.
А вот другая мать поведала, что учительница иногда повышала голос на учеников.
— Бывали такие случаи. Дочь у меня учится хорошо, на пятёрки. По английскому была четвёрка, не всем же даны иностранные языки, — уточнила она.
По её словам, они пытались подтянуть знания, однако в какой-то момент девочка рассказала матери о том, что боится учительницу, которая кричит на неё.
— Она на собрания приходила к нам, ничего такого не было, — отметила при этом родительница ещё одного школьника.
Повесившую маленького сына мать проверят психиатрыРанее сообщалось, что она наблюдалась у врача с подозрением на шизофрению.
Напомним, о жутком убийстве стало известно накануне. По данным Лайфа, трагедия произошла в многодетной семье. Мать, работавшая учительницей английского языка, ранее наблюдалась у психиатра с подозрением на шизофрению, но на учёте не состояла. В последнее время у неё была сильная апатия.
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