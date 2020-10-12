"Её вид немножко смутил". Родители школьников поделились мнениями об учительнице, повесившей маленького сына

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Родители школьников, которым преподавала английский язык учительница из подмосковского Пушкино, повесившая своего четырёхлетнего сына, рассказали Лайфу о преподавателе. При этом мнения вышли неоднозначными.

— Вид немножко её смутил первый раз, когда учитель пришёл в футболке, спортивных штанах и туфлях. Я не ожидала, — сказала мать одного из учеников.

При этом она отметила, что в родительском чате к преподавателю не возникало никаких претензий.

А вот другая мать поведала, что учительница иногда повышала голос на учеников.

— Бывали такие случаи. Дочь у меня учится хорошо, на пятёрки. По английскому была четвёрка, не всем же даны иностранные языки, — уточнила она.

По её словам, они пытались подтянуть знания, однако в какой-то момент девочка рассказала матери о том, что боится учительницу, которая кричит на неё.

— Она на собрания приходила к нам, ничего такого не было, — отметила при этом родительница ещё одного школьника.