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"Её вид немножко смутил". Родители школьников поделились мнениями об учительнице, повесившей маленького сына

В родительском чате претензий к преподавательнице не возникало.

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Видео © LIFE

Родители школьников, которым преподавала английский язык учительница из подмосковского Пушкино, повесившая своего четырёхлетнего сына, рассказали Лайфу о преподавателе. При этом мнения вышли неоднозначными.

Вид немножко её смутил первый раз, когда учитель пришёл в футболке, спортивных штанах и туфлях. Я не ожидала, — сказала мать одного из учеников.

При этом она отметила, что в родительском чате к преподавателю не возникало никаких претензий.

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Каждый раз за неё заступался супруг, уверяя, что женщина перенервничала и устала.

А вот другая мать поведала, что учительница иногда повышала голос на учеников.

Бывали такие случаи. Дочь у меня учится хорошо, на пятёрки. По английскому была четвёрка, не всем же даны иностранные языки, — уточнила она.

По её словам, они пытались подтянуть знания, однако в какой-то момент девочка рассказала матери о том, что боится учительницу, которая кричит на неё.

Она на собрания приходила к нам, ничего такого не было, — отметила при этом родительница ещё одного школьника.

Повесившую маленького сына мать проверят психиатры

Ранее сообщалось, что она наблюдалась у врача с подозрением на шизофрению.

Напомним, о жутком убийстве стало известно накануне. По данным Лайфа, трагедия произошла в многодетной семье. Мать, работавшая учительницей английского языка, ранее наблюдалась у психиатра с подозрением на шизофрению, но на учёте не состояла. В последнее время у неё была сильная апатия.

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