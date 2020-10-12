В Афинах напали на Михаила Саакашвили — видео

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был избит в Афинах на встрече с соотечественниками-эмигрантами. Кадры с избиением опубликовали грузинские телеканалы.
Саакашвили приехал к зданию, где должно было состояться мероприятие, и общался с людьми у входа. Во время этого неизвестный в капюшоне пробрался к политику и несколько раз рукой ударил его по голове. Собравшихся стала разгонять местная полиция.
"Подошёл брать автограф". Саакашвили объяснил попытку нападения неизвестного с заточкойПресс-секретарь политика назвала появившуюся в прессе информацию "полнейшей чушью".
В результате происшествия пострадало ещё несколько человек. При этом Саакашвили всё равно встретился с эмигрантами и рассказал им о своих политических планах.
Напомним, ранее Саакашвили выдвинули в кандидаты на должность премьер-министра Грузии от его бывшей партии "Единое национальное движение" (ЕНД).
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