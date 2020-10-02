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"Подошёл брать автограф". Саакашвили объяснил попытку нападения неизвестного с заточкой

Пресс-секретарь политика назвала появившуюся в прессе информацию "полнейшей чушью".

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Фото © ТАСС / Zuma

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что никакой попытки нападения на него не было. В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" экс-глава Одесской области сообщил, что у него просто хотели взять автограф.

Ничего не было, это разнесли [слухи]... Какой-то человек подошёл с ручкой брать автограф, а на другой день сказали, что он нападал... Мало ли что придумают, — пояснил Саакашвили.

Саакашвили заявил, что готов стать премьером Грузии, но максимум на два года

При этом политик добавил, что хочет прийти к власти только мирным путём.

Его пресс-секретарь Дарина Чиж также указала, что информация о попытке нападения на Саакашвили является недостоверной.

Полнейшая чушь! Никто на Саакашвили не нападал, — написала Чиж на своей странице в "Фейсбуке".

До этого появлялась информация о том, что некий мужчина зашёл в ресторан, где ужинал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, и начал угрожать ему заточкой. Однако охрана не подпустила неизвестного к политику. Уточнялось, что приехавшая на место полиция ни в самом заведении, ни в его окрестностях подозрительного незнакомца не обнаружила.

Ранее Саакашвили назвал Украину "вторым домом", но захотел вернуться в Грузию. Однако министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что в случае возвращения Саакашвили на родину его ждёт тюремное заключение в комфортных условиях и с неплохим меню.

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