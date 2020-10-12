МИД России объявил персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Это не первый раз, когда две страны высылают сотрудников друг друга. В январе Болгария обвиняла российских дипломатов в шпионаже. Один из них якобы искал информацию о механизмах избирательного процесса, другой — секретные данные в области энергетики и энергетической безопасности. В МИД РФ назвали это провокацией и оставили за собой право на ответные меры.