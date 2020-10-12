МИД России объявил персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Два сотрудника Посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата, нота вручена послу страны Атанасу Крыстину, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
— Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии, — сказано в сообщении.
Это не первый раз, когда две страны высылают сотрудников друг друга. В январе Болгария обвиняла российских дипломатов в шпионаже. Один из них якобы искал информацию о механизмах избирательного процесса, другой — секретные данные в области энергетики и энергетической безопасности. В МИД РФ назвали это провокацией и оставили за собой право на ответные меры.
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