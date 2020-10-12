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Категорий: 17

МИД России объявил персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Это ответный шаг на решение властей выслать из страны двух россиян.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Два сотрудника Посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата, нота вручена послу страны Атанасу Крыстину, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии, — сказано в сообщении.

Болгария снова обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

МИД высылает их из страны.

Это не первый раз, когда две страны высылают сотрудников друг друга. В январе Болгария обвиняла российских дипломатов в шпионаже. Один из них якобы искал информацию о механизмах избирательного процесса, другой — секретные данные в области энергетики и энергетической безопасности. В МИД РФ назвали это провокацией и оставили за собой право на ответные меры.

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